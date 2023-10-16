أردوغان يطالب الغرب بالوفاء بوعوده للفلسطينيين

قالت الرئاسة التركية، إن الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في اتصال هاتفي اليوم الإثنين، أنه يتعين على الدول الغربية الامتناع عن اتخاذ "خطوات استفزازية" فيما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

وذكرت الرئاسة في تدوينة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، أن أردوغان أبلغ سوناك أنه يجب على القوى الغربية أن "تتذكر الوعود التي لم تُنفذ لفلسطين وتفعل ما هو لازم".

وذكرت أن أردوغان وسوناك ناقشا أيضًا حل "الأزمة الإنسانية الخطيرة" في غزة.