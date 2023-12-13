الأوسع منذ أشهر.. عشرات الجرحى في قصف روسي على كييف
أصيب أكثر من خمسين شخصًا بجروح في هجوم صاروخي ليلي على كييف، وهي أكبر حصيلة منذ أشهر.
وأسقط نظام الدفاع الجوي الصواريخ البالستية العشرة التي تمّ إطلاقها في وقت مبكر من فجر اليوم بالتوقيت المحلي، على كييف، لكنّ الحطام سقط على مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك على مستشفى للأطفال.
ولم يتمّ الإبلاغ عن سقوط قتلى، بينما يستمرّ المستشفى في العمل.
من جهة أخرى، جُرح 53 شخصًا في مختلف أنحاء المدينة نُقل عشرون منهم بينهم طفلان إلى المستشفيات، وفق وزارة الصحة. ويأتي ذلك بعد أشهر لم تسجّل خلالها كييف مثل هذه الحصيلة.
وقال رئيس الإدارة الرئاسية الأوكرانية، إنّ الهجوم جرى بصواريخ "48ان6" (48N6) من نظام "اس-400".
وبحسب وسائل إعلام أوكرانية، فإنّ أنظمة المضادات الجوية باتريوت "وسامب/تي" و(SAMP/T) هي الوحيدة القادرة على تدمير الصواريخ البالستية. وليس لدى أوكرانيا سوى أربعة منظومات من هذا النوع.
بالإضافة إلى ذلك، حلّقت عشر مسيّرات من طراز شاهد فوق أوديسا الميناء الجنوبي الرئيسي، وتمّ إسقاطها أيضاً.
منذ الخريف، ضاعفت روسيا هجماتها الجوية والبرية، على أمل تحقيق مكاسب على الأرض بعد فشل القوات الأوكرانية في هجومها المضاد الكبير في الصيف، والذي أدّى إلى استنفاد جزء من احتياطياتها البشرية واحتياطات الذخيرة.