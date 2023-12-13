الأوسع منذ أشهر.. عشرات الجرحى في قصف روسي على كييف

أصيب أكثر من خمسين شخصًا بجروح في هجوم صاروخي ليلي على كييف، وهي أكبر حصيلة منذ أشهر.

وأسقط نظام الدفاع الجوي الصواريخ البالستية العشرة التي تمّ إطلاقها في وقت مبكر من فجر اليوم بالتوقيت المحلي، على كييف، لكنّ الحطام سقط على مناطق مأهولة بالسكان، بما في ذلك على مستشفى للأطفال.

ولم يتمّ الإبلاغ عن سقوط قتلى، بينما يستمرّ المستشفى في العمل.

من جهة أخرى، جُرح 53 شخصًا في مختلف أنحاء المدينة نُقل عشرون منهم بينهم طفلان إلى المستشفيات، وفق وزارة الصحة. ويأتي ذلك بعد أشهر لم تسجّل خلالها كييف مثل هذه الحصيلة.