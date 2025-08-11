عمدة واشنطن: سيطرة ترامب على الشرطة "مقلقة وغير مسبوقة"
زيلينسكي: لا دليل على استعداد روسيا لإنهاء الحرب

فولوديمير زيلينسكيالمصدر: رويترز
11 أغسطس 2025، 7:40 م

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الاثنين، إنه لا توجد دلائل على أن روسيا تستعد لوضع حد لأعمالها القتالية في أوكرانيا.

وأضاف زيلينسكي، في خطاب ألقاه مساء مستشهدًا بتقرير صادر عن المخابرات الأوكرانية: "على النقيض من ذلك، يحرك (الروس) قواتهم بطريقة تمكنهم من تنفيذ عمليات هجومية جديدة"، وفق "رويترز".

وفي وقت سابق اليوم، قال زيلينسكي إن التنازلات لن تقنع روسيا بوقف الأعمال القتالية في بلاده، وإن هناك حاجة إلى تكثيف الضغط على الكرملين.

وكتب على "إكس": "روسيا تطيل أمد الحرب، ولذلك تستحق أن تواجه ضغطًا دوليًا أكبر. روسيا ترفض وقف القتل، ولذلك لا يجب أن تتلقى أي مكافآت أو مزايا" وفق تعبيره.

