العالم

رئيس وزراء أرمينيا يطلع بوتين على تفاصيل لقائه مع ترامب

جانب من إعلان الاتفاقالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
11 أغسطس 2025، 12:27 م

أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أجريا محادثات هاتفية.

ووفق ما أوردته "رويترز"، أطلع باشينيان الرئيس بوتين على تفاصيل لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي.

وكان ترامب استقبل باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف في البيت الأبيض، يوم الجمعة، حيث وقعا إعلانًا مشتركًا يؤكد استعدادهما للمضي قدمًا نحو حل سلمي نهائي للصراع المستمر منذ أكثر من ثلاثة عقود بين أذربيجان وأرمينيا.

 وقال الكرملين إن بوتين أشار إلى أهمية مثل هذه الخطوة، كما أطلع باشينيان بشأن اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، والاستعدادات الروسية قبل القمة المزمعة في ألاسكا الجمعة المقبل بين بوتين وترامب.

