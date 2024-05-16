بريطانيا: تقدم روسيا في خاركيف "جرس إنذار" لحلفاء أوكرانيا‎

اعتبر وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس الأربعاء أن المكاسب التي حققتها روسيا في منطقة خاركيف بأوكرانيا يجب أن تكون بمثابة "جرس إنذار"، مضيفاً أن حلفاء كييف "صرفوا انتباههم" عن أحداث الحرب.

وأحرز الجيش الروسي تقدماً في المنطقة الشمالية الشرقية مستفيدا من نقص الجنود والذخائر الذي يعاني منه الجيش الأوكراني.

وكانت الولايات المتحدة والدول الأوروبية بطيئة في توفير الإمدادات العسكرية الموعودة للجيش الأوكراني.

وقال شابس لشبكة "سكاي نيوز": "آمل حقاً أن يكون مسموعاً الآن جرس الإنذار الذي حاولنا أن نطلقه".

وأضاف: "هذه ليست حربا يمكنك أن تكون فيها متنبها تماما ثم تغلق أذنيك أو ربما تصرف انتباهك لنزاع مختلف ثم تتوقع أن لا يتغير شيء على الأرض".

وشدد الوزير البريطاني على وجوب "دعم (الأوكرانيين) طوال الوقت، وليس فقط بشكل دوري"، لافتاً إلى أن حزمة المساعدات العسكرية الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار "استغرقت وقتاً طويلاً لتمريرها في الكونغرس".

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع أثناء زيارة لأوكرانيا إن المساعدات الأمريكية ستحدث "فرقاً حقيقياً" في النزاع.