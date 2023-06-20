"تمضي في الطريق الصحيح".. بايدن يعلق على العلاقات الأمريكية الصينية

علّق الرئيس الأمريكي جو بايدن، الاثنين، على العلاقات الأمريكية الصينية بأنها "تمضي في الطريق الصحيح".

ولكن بايدن قال إنه لا يعتقد بأن زيارة نادرة قام بها وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى الصين أحرزت تقدما.

وأضاف، رداً على سؤال من الصحفيين إن كان يشعر بإحراز تقدم: "لا أشعر.. أن ذلك حدث".

فيما أشاد بايدن بوزير الخارجية الأمريكي، وقال إنه قام بعمل رائع خلال زيارته.

واتفقت الصين والولايات المتحدة، الاثنين، على تحقيق الاستقرار في تنافسهما المحتدم حتى لا يتحول إلى صراع، لكنهما أخفقتا في التوصل لأي انفراجة كبيرة.