روسيا: "دوافع انتخابية" أمريكية وراء مؤتمر سويسرا للسلام

وصفت روسيا المؤتمر الذي تنظمه سويسرا بشأن السلام في أوكرانيا، في 15 و16 يونيو، وتقاطعه موسكو، بأنه مشروع "الديمقراطيين الأمريكيين" وحزب الرئيس جو بايدن.

وقالت المتحدثة باسم وزراة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، لوكالة تاس: "وراء كل هذا يقف الديمقراطيون الأمريكيون الذين يريدون صورًا ومقاطع فيديو لحدث كهذا للإشارة إلى أن مشروعهم (أوكرانيا) لا يزال من قضايا الساعة".

ونددت بالدوافع الانتخابية، في إشارة إلى المعركة الدائرة بين الجمهوريين والديمقراطيين في ضوء الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل، والتي من المتوقع أن يخوضها الرئيس جو بايدن ضد الرئيس السابق دونالد ترامب الذي يمنع معسكره الجمهوري المساعدات العسكرية التي تحتاجها كييف بشدة، منذ أشهر.

وشددت زاخاروفا على أن "الانتخابات هي كل شيء بالنسبة لهم، وأوكرانيا لا شيء"، متهمة القادة الديمقراطيين بـ"تعريض آلاف الأوكرانيين للخطر" من خلال دعم كييف ضد موسكو.

وعزت موسكو هجومها على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022 إلى أن الولايات المتحدة كانت تستخدم كييف بالوكالة كأداة لإضعاف روسيا، وفقًا لفرانس برس.