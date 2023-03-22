خطوة نادرة.. أمريكا تستدعي سفير تل أبيب بسبب الاستيطان‎‎

وقال الموقع إن هرتسوغ التقى مع ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية أنتوني بلينكين، التي أعربت عن قلق واشنطن العميق من إلغاء "خطة الانفصال" عن 4 مستوطنات بالضفة، وهو القانون الذي يجيز العودة إلى المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية.

وأوضح أن جلسة الاستدعاء، تعتبر خطوة غير معتادة وآلية دبلوماسية نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل وأمريكا، إذ جاءت لتوضيح بعض الأمور وتنسيق المواقف بين البلدين، ومناقشة أهمية امتناع جميع الأطراف، الإسرائيليين والفلسطينيين، عن الأعمال أو الخطابات التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.

وقال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثة بين السفير هرتسوغ ونائبة وزارة الخارجية شيرمان، إنها ليست أزمة، بل اجتماع يهدف إلى إيصال رسالة إضافية بعد ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في المؤتمر الصحفي اليومي.

وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، بيانًا لاذعًا انتقد فيه إلغاء قانون "خطة الانفصال"؛ ما يشكل انتهاكًا لالتزام قدمته الحكومة الإسرائيلية لإدارة جورج بوش قبل 20 عامًا، فضلاً عن انتهاك لالتزام أعطته إسرائيل للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع. يتعارض مع التزامها بمنع التصعيد خلال قمة شرم.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "قبل يومين فقط، أكدت إسرائيل التزامها بمنع التصعيد وعدم تشجيع البناء الجديد في المستوطنات في أربعة الشهور المقبلة".