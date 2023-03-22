خطوة نادرة.. أمريكا تستدعي سفير تل أبيب بسبب الاستيطان
استدعت وزارة الخارجية الأمريكية في العاصمة واشنطن، الليلة الماضية، سفير إسرائيل مايك هرتسوغ، إلى جلسة تشاور.
ويأتي هذا في أعقاب مصادقة الكنيست على مشروع قانون إلغاء "خطة الانفصال" في الضفة الغربية وقطاع غزة، بالقراءتين الثانية والثالثة في الكنيست، بحسب موقع "واللا" العبري.
وقال الموقع إن هرتسوغ التقى مع ويندي شيرمان، نائبة وزير الخارجية أنتوني بلينكين، التي أعربت عن قلق واشنطن العميق من إلغاء "خطة الانفصال" عن 4 مستوطنات بالضفة، وهو القانون الذي يجيز العودة إلى المستوطنات وشرعنة البؤر الاستيطانية.
وأوضح أن جلسة الاستدعاء، تعتبر خطوة غير معتادة وآلية دبلوماسية نادرة للغاية في العلاقات بين إسرائيل وأمريكا، إذ جاءت لتوضيح بعض الأمور وتنسيق المواقف بين البلدين، ومناقشة أهمية امتناع جميع الأطراف، الإسرائيليين والفلسطينيين، عن الأعمال أو الخطابات التي قد تؤدي إلى تفاقم التوترات قبل شهر رمضان وعيد الفصح اليهودي.
وقال مصدر إسرائيلي مطلع على تفاصيل المحادثة بين السفير هرتسوغ ونائبة وزارة الخارجية شيرمان، إنها ليست أزمة، بل اجتماع يهدف إلى إيصال رسالة إضافية بعد ما قاله المتحدث باسم الخارجية الأمريكية في المؤتمر الصحفي اليومي.
وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أمس، بيانًا لاذعًا انتقد فيه إلغاء قانون "خطة الانفصال"؛ ما يشكل انتهاكًا لالتزام قدمته الحكومة الإسرائيلية لإدارة جورج بوش قبل 20 عامًا، فضلاً عن انتهاك لالتزام أعطته إسرائيل للولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع. يتعارض مع التزامها بمنع التصعيد خلال قمة شرم.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "قبل يومين فقط، أكدت إسرائيل التزامها بمنع التصعيد وعدم تشجيع البناء الجديد في المستوطنات في أربعة الشهور المقبلة".
وأضاف أن إلغاء التشريع يشكل استفزازًا بشكل خاص مع اقتراب شهر رمضان، وأن القانون تم إقراره في وقت يشهد توترًا شديدًا في الضفة الغربية، داعيًا الحكومة الإسرائيلية إلى عدم السماح للمستوطنين بالعودة إلى شمال الضفة الغربية. لافتًا إلى أن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن مثل هذا القانون تم تمريره بتأييد 31 عضوًا فقط من أعضاء الكنيست من أصل 120 عضوًا بالكنيست.
وبحسب البيان، فإن إدارة الرئيس جو بايدن منزعجة من التشريع وحقيقة أنه يتضمن إلغاء الحظر على إعادة بناء المستوطنات في شمال الضفة الغربية.
وفي إشارة إلى إمكانية اتخاذ إجراءات أمريكية ضد المستوطنات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية: "هناك عدة خيارات ندرسها لن أخوض في تفاصيلها. هذا موضوع يقلقنا كثيرًا ونحن قلقون بشأنه".
يذكر أن مشروع القانون إلغاء "خطة الانفصال" الذي تم تمريره يوم أمس في الجلسة العامة للكنيست، يلغي البنود التي تحد من الدخول والبقاء في المستوطنات "غانيم" و"كاديم" و"حوميش" و"سانور" الواقعة في شمال الضفة الغربية، والتي تم إخلاؤها في عام 2005، وهذا يعني أنها ستعود لتكون شبيهة بالمنطقة (ج)، وسيرفع الحظر عن دخولها والبقاء فيها، في إطار المساعي التي تهدف إلى شرعنة بؤر استيطانية عشوائية شمالي الضفة الغربية