وكالة نقلا عن بوتين: المحادثات مع ترامب كانت بناءة واتسمت بالصدق

logo
العالم

فرنسا تندد بمشروع E1 الإسرائيلي في الضفة الغربية

فرنسا تندد بمشروع E1 الإسرائيلي في الضفة الغربية
إيمانويل ماكرون وبنيامين نتنياهوالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 2:43 م

نددت فرنسا السبت بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يشكّل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي"، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال المتحدث إن "فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الاسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة إي 1 (E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية شرق القدس"، وفق وكالة "فرانس برس".

أخبار ذات علاقة

يعزل القدس الشرقية عن الضفة.. ما هو المخطط الاستيطاني "E1"؟

يعزل القدس الشرقية عن الضفة.. ما هو المخطط الاستيطاني "E1"؟

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن في وقت سابق موافقته على بناء آلاف الوحدات ضمن المخطط الاستيطاني في المنطقة "E1"، الواقعة شرقي القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC