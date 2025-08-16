فرنسا تندد بمشروع E1 الإسرائيلي في الضفة الغربية

نددت فرنسا السبت بمشروع إسرائيلي لبناء 3400 وحدة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أنه يشكّل "انتهاكا جسيما للقانون الدولي"، بحسب متحدث باسم وزارة الخارجية.

وقال المتحدث إن "فرنسا تدين بأشد العبارات قرار السلطات الاسرائيلية الموافقة على مشروع مستوطنة إي 1 (E1) الذي يلحظ بناء أكثر من 3000 آلاف وحدة سكنية شرق القدس"، وفق وكالة "فرانس برس".

يعزل القدس الشرقية عن الضفة.. ما هو المخطط الاستيطاني "E1"؟

وكان وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، قد أعلن في وقت سابق موافقته على بناء آلاف الوحدات ضمن المخطط الاستيطاني في المنطقة "E1"، الواقعة شرقي القدس، ما يعني ضرب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، وتقويض وحدتها الجغرافية والسكانية، وتكريس تقسيم الضفة إلى مناطق معزولة بعضها عن بعض.