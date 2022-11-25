خلال لقائه أمهات جنود قتلى.. بوتين: روسيا ستحقق أهدافها في أوكرانيا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن روسيا "ستحقق أهدافها" في أوكرانيا، وذلك خلال لقاء مع أمّهات جنود ومجنّدين روس، نقل التلفزيون الرسمي وقائعه.

وهاجم بوتين من وصفهم بـ"أعداء في المجال الإعلامي" يسعون بحسبه إلى التقليل من أهمية الهجوم الروسي على أوكرانيا، مضيفا: "علينا أن نحقق أهدافنا، وسنحققها".

والتقى الرئيس الروسي مع 17 من أمهات الجنود الروس الذين يقاتلون في أوكرانيا، وقال لمن فقدن أبناءهن في الحرب إنه والقيادة الروسية بكاملها يشاركونهن آلامهن.

وأسفرت الحرب في أوكرانيا عن مقتل وإصابة عشرات الآلاف من الجنود من الجانبين، وفقا لتقديرات الولايات المتحدة. وفجر الغزو الروسي أكبر مواجهة بين موسكو والغرب منذ أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962.

ودفعت روسيا بمئات الآلاف من الجنود للقتال في أوكرانيا، بما في ذلك بعض من بين أكثر من 300 ألف من جنود الاحتياط الذين تم استدعاؤهم في إطار التعبئة التي أعلنها بوتين في سبتمبر/ أيلول.