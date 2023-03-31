روسيا تتبنى إستراتيجية جديدة للسياسة الخارجية

أعلنت روسيا، اليوم الجمعة، عن إستراتيجية جديدة للسياسة الخارجية تقدم الولايات المتحدة الأمريكية على أنها مصدر "تهديدات وجودية" لموسكو في أجواء الخلافات المتصاعدة المرتبطة بالنزاع في أوكرانيا.

وخلال اجتماع مع أعضاء مجلس الأمن الروسي، أعلن الرئيس فلاديمير بوتين أنه وقع مرسومًا يتبنى إستراتيجية جديدة للسياسة الخارجية لبلاده.

وتتضمن الإستراتيجية الجديدة للسياسة الخارجية الروسية:

دور روسيا في العالم

يحدد رئيس روسيا الاتجاهات الرئيسية لسياسة الدولة الخارجية ويمثلها في العلاقات الدولية.

روسيا هي قوة أوروبية آسيوية واسعة النطاق، ومعقل للعالم الروسي، وتلعب دورًا فريدًا في الحفاظ على توازن القوى العالمي وضمان التنمية السلمية للبشرية.

يتحدد موقف روسيا تجاه الدول الأخرى من خلال طبيعة سياستها البناءة أو المحايدة أو غير الودية.

تعتبر روسيا أحد المراكز السيادية للتنمية العالمية، مع الأخذ في الاعتبار مساهمتها الحاسمة في الانتصار في الحرب العالمية الثانية. الأمن

يمكن لروسيا استخدام جيشها للدفاع عن أو منع الهجوم على نفسها أو على حلفائها.

تسعى موسكو إلى ضمان الأمن على قدم المساواة لجميع الدول، ولكن فقط على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

سيحقق الاتحاد الروسي في التطورات المزعومة للأسلحة البيولوجية والتكسينية.

ستعارض روسيا محاولات التفسير التعسفي لمبادئ القانون الدولي المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، حيث إن دور الأمم المتحدة كمنصة لتنسيق مصالح الدول الرائدة يتم إهماله بشكل مصطنع.

ستولي موسكو اهتمامًا لتحييد التهديدات الأمنية من الدول الأوروبية غير الصديقة وحلف شمال الأطلسي. العلاقات الدولية

تسعى روسيا جاهدة من أجل نظام للعلاقات الدولية يحمي الهوية والظروف المتساوية للتنمية لجميع الدول وتوسيع مشاركة الدول النامية في الاقتصاد العالمي.

تدعم موسكو الجهود الدولية لحماية القيم الروحية والأخلاقية العالمية والتقليدية.

يجب أن يأخذ تطوير القانون الدولي في الحسبان حقائق عالم متعدد الأقطاب.

تعتبر موسكو مواجهة "الخوف من روسيا"، وحماية اللغة الروسية، والثقافة، والرياضة، والكنيسة الأرثوذكسية الروسية، والقتال من أجل الحقيقة التاريخية، من أولويات سياستها الإنسانية.

سيعطي الاتحاد الروسي الأولوية لتحسين الآليات الدولية لتنظيم وسائل الإعلام وحمايتها.

تلاحظ موسكو انخفاضًا في فعالية الدبلوماسية في مواجهة انعدام الثقة.

سيسهم الاتحاد الروسي في تكييف النظام النقدي والمالي العالمي مع واقع عالم متعدد الأقطاب. العلاقات مع الغرب

لا تعتبر روسيا نفسها عدوًا للغرب ولا تنعزل عنه - فهي تعتمد على حقيقة أن الدول الغربية تدرك عدم جدوى الصراع مع موسكو وتقبل التعددية القطبية.

في الوقت نفسه، ستكون الأولوية بالنسبة لروسيا هي القضاء على "أساسيات هيمنة" الولايات المتحدة وغيرها من الدول غير الصديقة في الشؤون العالمية، وتقليل قدرتها على إساءة استخدام مركزها في الاقتصاد.

تعتبر موسكو أن مسار واشنطن هو الخطر الرئيسي على أمنها وعلى الأمن الدولي، وعلى السلام والتنمية العادلة للبشرية جمعاء.

سيكون للتخلي عن السياسة المعادية لروسيا والحصول على الاستقلال عن الولايات المتحدة تأثير إيجابي على أمن ورفاهية أوروبا.

تعتمد آفاق تشكيل العلاقات بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة على درجة استعداد واشنطن للتخلي عن رغبتها في الهيمنة.

يعتزم الاتحاد الروسي بناء علاقات مع الدول الأنجلوسكسونية اعتمادًا على استعدادها للتخلي عن المسار المعادي لروسيا. العلاقات مع العالم

يجب أن تتحول أوراسيا إلى فضاء من السلام والاستقرار والثقة والازدهار، هذا هو المشروع الرائد لروسيا في القرن الحادي والعشرين.

الهدف الرئيسي في محيط روسيا هو تحويله إلى منطقة سلام وحسن جوار وازدهار.

تعتبر روسيا أنه من المهم بشكل خاص تعميق العلاقات مع مراكز القوة العالمية الصديقة، الهند والصين، وستسهم في ظهور أفريقيا كمركز مؤثر في التنمية العالمية وزيادة التعاون مع أمريكا اللاتينية.

تؤيد روسيا تقوية الإمكانات وتعزيز دور منظمة شنغهاي للتعاون، والبريكس، ورابطة الدول المستقلة، ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي في العالم، كما ستولي موسكو اهتمامًا لدعم التكامل داخل الاتحادات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

سيعزز الاتحاد الروسي التعاون الشامل متبادل المنفعة مع الحضارة الإسلامية الصديقة.

روسيا تعارض سياسة خطوط التقسيم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

تهدف روسيا إلى حل سلمي للقضايا الدولية في القطب الشمالي، كما أن موسكو مهتمة بالحفاظ على القارة القطبية الجنوبية كمنطقة منزوعة السلاح في العالم.

تضمن روسيا مصالح الدول في المحيطات العالمية والفضاء الخارجي والمجال الجوي.

سيقدم الاتحاد الروسي دعما شاملا لأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، اللتين اختار شعبهما تعميق الاندماج معها.

ترى موسكو أن من أولوياتها تعزيز التعاون في منطقة بحر قزوين.

تنوي روسيا تعزيز العلاقات مع إيران وتركيا والسعودية ومصر وسوريا. الاقتصاد

سوف يكافح الاتحاد الروسي ضد احتكار الدول المعادية للاقتصاد العالمي.

تسعى موسكو إلى زيادة الصادرات غير المتعلقة بالطاقة مع إعادة التوجيه نحو الدول التي تنتهج سياسة محايدة.

سيسهم الاتحاد الروسي في تكييف النظام النقدي والمالي العالمي مع واقع عالم متعدد الأقطاب.

تسعى روسيا إلى تحسين شروط الوصول إلى الأسواق العالمية، وحماية المنظمات والاستثمارات والسلع في الاتحاد الروسي من التمييز.