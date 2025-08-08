ترامب: نعمل على وقف القتل بالعالم بمعزل عن الترشح لجائزة نوبل للسلام

برعاية ترامب.. توقيع اتفاق سلام "تاريخي" بين أذربيجان وأرمينيا

ترامب وعلييف وباشينيان بعد توقيع الاتفاقالمصدر: أ ف ب
إرم نيوز
إرم نيوز
08 أغسطس 2025، 8:43 م

وقّعت كل من  أذربيجان وأرمينيا في البيت الأبيض اتفاق سلام وصفه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي حضر مراسم التوقيع، بأنه "تاريخي".

وخلال لقائه الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، قال ترامب: "سنرفع الحظر عن التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة وأذربيجان".

 وأضاف ترامب: "لا أعتقد أن أذربيجان أو أرمينيا ستتراجعان عن الالتزام باتفاق السلام الذي وقعناه اليوم في البيت الأبيض".

وقال رئيس الوزراء الأرميني إن البيان المشترك الموقع مع أذربيجان يُعد "نقطة تحول مهمة لكتابة تاريخ جديد بين البلدين".

وأعلن الزعيمان الأذربيجاني والأرميني أنهما يدعمان ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام.

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض آنا كيلي قالت للصحفيين إن ترامب سيوقع اتفاقات منفصلة مع أرمينيا وأذربيجان بشأن الطاقة والتكنولوجيا والتعاون الاقتصادي وأمن الحدود والبنية التحتية والتجارة.

