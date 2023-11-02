سياسي روسي لـ "إرم نيوز": بايدن قد يخسر انتخابيًا بسبب غزة‎

رأى أستاذ العلوم السياسية والشؤون الأمريكية بجامعة سان بطرسبورغ الروسية، يارسلاف افستافيف، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد يخسر ناخبيه ليس المسلمين فقط، بل من غيرهم؛ بسبب حرب غزة.

وقال افستافيف في حديث مع "إرم نيوز" بهذا الشأن: "ما قيل حول العزوف عن التصويت لبايدن لا يتردد صداه فقط لدى الأمريكيين الذين يعتنقون الإسلام.. هناك ناخبون ديمقراطيون من غير المسلمين يتعاطفون بشدة مع سكان غزة".

وأضاف: "أولئك الذين اقتحموا الكونجرس خلال خطاب وزير الخارجية الأمريكي قبل أيام هم على الأرجح من الديمقراطيين، ويمكن أن تكون مساهمتهم كبيرة".

وتابع الأكاديمي الروسي: "عدد المسلمين من سكان الولايات المتحدة حوالي 4%، وبالتالي فإن عدم تصويتهم لا يؤثر كثيرا، لكن تعاطق الديمقراطيين مع غزة هو ما قد يؤثر فعليا".

واعتبر افستافيف أن الموقف العربي الذي يتصاعد يوما بعد يوم، آخره مغادرة السفير الإسرائيلي البحرين، وقبلها استدعاء الأردن سفيرها من إسرائيل، والطلب من سفير إسرائيل بعدم العودة إلى عمان، هي مواقف قد تهدد مصالح الغرب.

وأوضح الخبير الروسي: "الدول الغربية ستحكمهم المصالح، وسنشهد في مقتبل الأيام تغيرات كبيرة في النبرة السياسية (..) رصدنا بعض التغيرات، لكن مع تصاعد مواقف دول الشرق الأوسط، سنشهد التغير الأكبر".