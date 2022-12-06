7 قتلى على الأقل في انفجار شمال أفغانستان

قالت الشرطة الأفغانية إن ما لا يقل عن 7 أشخاص لقوا حتفهم اليوم الثلاثاء في انفجار بسيارة تقل موظفين في شركة نفط بشمال البلاد.

وقال محمد عاصف وزيري المتحدث باسم الشرطة في إقليم بلخ الشمالي "وقع انفجار اليوم في نحو الساعة السابعة صباحًا في... بلخ في حافلة لموظفي شركة نفط".

وأضاف المسؤول الأمني "6 أشخاص على الأقل أصيبوا في الانفجار".

ولم يتضح بعد سبب الانفجار، في حين قال وزيري إن الشرطة تتحرى الأمر وتبحث عن الجاني.

ويوجد في إقليم بلخ أحد الموانئ الجافة الرئيسة في أفغانستان ببلدة هايراتان القريبة من الحدود مع أوزبكستان والتي تربطها طرق وسكك حديدية بآسيا الوسطى.