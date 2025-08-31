بعد استهداف أبو عبيدة.. زامير يتوعد قادة حماس خارج غزة
logo
العالم

بابا الفاتيكان يدعو للحد من "وباء الأسلحة" في العالم (فيديو)

بابا الفاتيكان يدعو للحد من "وباء الأسلحة" في العالم (فيديو)
البابا ليو الرابع عشرالمصدر: يورونيوز
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 3:45 م

دعا البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إلى الحد من "وباء الأسلحة"، معربًا عن أسفه لـ "العدد الهائل من الأطفال القتلى والجرحى" في العالم، خلال صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان.

وقال البابا باللغة الإنجليزية: "نشمل في صلواتنا عددًا لا يُحصى من الأطفال الذين يسقطون بين قتيل وجريح كل يوم في جميع أنحاء العالم، نتضرع إلى الله ليُنهي وباء الأسلحة، الثقيلة أو الصغيرة، التي تلوث عالمنا".

وحثّ البابا خصوصًا على "عدم الاستسلام للامبالاة" حيال النزاع في أوكرانيا، بعد 3 أيام من هجوم روسي على كييف أودى بحياة 25 شخصًا على الأقل، بينهم 4 أطفال، مجددًا "الدعوة الملحة لوقف إطلاق النار الفوري والالتزام الجاد بالحوار".

وأضاف: "حان الوقت ليتخلى المسؤولون عن منطق السلاح وينخرطوا في مسار التفاوض والسلام، مع دعم من المجتمع الدولي".

كما تناول البابا حادث إطلاق النار الذي وقع، الأربعاء، خلال قداس في إحدى مدارس ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، والذي أسفر عن مقتل طفلين.

أخبار ذات علاقة

جماهير برشلونة

صورة البابا لاون الرابع عشر مع مشجع لبرشلونة تجتاح منصات التواصل (شاهد)

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC