بابا الفاتيكان يدعو للحد من "وباء الأسلحة" في العالم (فيديو)

دعا البابا ليو الرابع عشر، اليوم الأحد، إلى الحد من "وباء الأسلحة"، معربًا عن أسفه لـ "العدد الهائل من الأطفال القتلى والجرحى" في العالم، خلال صلاة التبشير الملائكي في الفاتيكان.

وقال البابا باللغة الإنجليزية: "نشمل في صلواتنا عددًا لا يُحصى من الأطفال الذين يسقطون بين قتيل وجريح كل يوم في جميع أنحاء العالم، نتضرع إلى الله ليُنهي وباء الأسلحة، الثقيلة أو الصغيرة، التي تلوث عالمنا".

وحثّ البابا خصوصًا على "عدم الاستسلام للامبالاة" حيال النزاع في أوكرانيا، بعد 3 أيام من هجوم روسي على كييف أودى بحياة 25 شخصًا على الأقل، بينهم 4 أطفال، مجددًا "الدعوة الملحة لوقف إطلاق النار الفوري والالتزام الجاد بالحوار".

وأضاف: "حان الوقت ليتخلى المسؤولون عن منطق السلاح وينخرطوا في مسار التفاوض والسلام، مع دعم من المجتمع الدولي".

كما تناول البابا حادث إطلاق النار الذي وقع، الأربعاء، خلال قداس في إحدى مدارس ولاية مينيسوتا بالولايات المتحدة، والذي أسفر عن مقتل طفلين.