مظاهرة حاشدة في نيويورك.. دعماً للفلسطينيين

وتأتي هذه المظاهرة بعد ستة أيام من هجوم حركة حماس المباغت على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 1300 إسرائيلي.

وردت إسرائيل بقصف مكثف وعنيف على قطاع غزة أودى بحياة 1900 فلسطيني من بينهم 614 طفلا و370 امرأة، ودعت السكان المدنيين إلى إخلاء شمال القطاع المحاصر، ما ينذر بهجوم بري واسع النطاق.

وقالت الأستاذة ليز زكريا (43 عاما) "أنا قلقة للغاية، يجب أن يتوقف كل هذا"، مضيفة أن "المشروع الاستعماري الإسرائيلي يجب أن يتوقف الآن، لأنه لا يؤدي إلا إلى زيادة دائرة العنف والقمع للفلسطينيين".

وكتبت على لافتات كثيرة دعوات لإنهاء "الإبادة الجماعية" و"الفصل العنصري" بحق الفلسطينيين ومطالبة الولايات المتحدة بإنهاء دعمها لإسرائيل. كما هتف المتظاهرون "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر".

ومنذ السبت، تشهد مدينة نيويورك تظاهرات داعمة للقضية الفلسطينية من جهة، ومن جهة أخرى وقفات احتجاجية وتظاهرات تضامناً مع الإسرائيليين.