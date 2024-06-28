تفوق فيها ترامب على بايدن.. 39 معلومة "كاذبة ومضللة" في المناظرة الأولى

رصدت شبكة "سي إن إن" الأمريكية المعلومات الخاطئة، والادعاءات "الكاذبة والمضللة" التي أدلى بها كل من المرشحين للرئاسة جو بايدن، ودونالد ترامب، خلال المناظرة التي جمعتهما عبر شاشتها.

وأشارت الشبكة إلى أن المعلومات الكاذبة وردت على لسان ترامب أكثر من بايدن، "تماماً كما حدث خلال مناظرتهما عام 2020".

وبحسب الشبكة، أدلى ترامب بنحو 30 ادعاء كاذبا في المناظرة، بينما رصدت 9 معلومات خاطئة أو مضللة أطلقها بايدن.

أما أبرز المعلومات الكاذبة فهي:

مقتل جنود

زعم بايدن أنه الرئيس الوحيد في هذا العقد "الذي لم تسجل في ولايته أي حادثة وفاة لجنود في أي مكان في العالم".

وحول ذلك قالت الشبكة إن بايدن مخطئ، وأوضحت: توفي أفراد الخدمة الأمريكية في الخارج خلال رئاسته، بما في ذلك 13 جنديا قتلوا في تفجير انتحاري أثناء الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، كما قتل 13 جنديًّا من أفراد الخدمة الأمريكية ــ بما في ذلك أحد عشر من مشاة البحرية، وجندي واحد من العمليات الخاصة في الجيش، وضابط بحري واحد ــ في التفجير الانتحاري الذي وقع في مطار حامد كرزاي الدولي في كابول.

قتل الأطفال

قالت الشبكة إن ترامب كرر ادعاءه بأن الديمقراطيين سيقتلون الأطفال في "الشهر الثامن، أو الشهر التاسع من الحمل، أو حتى بعد الولادة" (في إشارة إلى الخلافات بين الحزبين حول قضية الإجهاض)، وقال ترامب أيضًا في وقت لاحق من المناقشة، إن بعض الولايات "التي يديرها الديمقراطيون" تسمح بقتل الأطفال بعد الولادة.

حول ذلك قالت الشبكة إن ادعاء ترامب"هراء.. هذا قتل للأطفال ويعد عملاً غير قانوني في جميع الولايات الخمسين".

أموال لحماس

زعم ترامب أن إيران لم ترسل أموالًا لحماس خلال فترة رئاسته قبل بايدن.

وقال ترامب: "إيران كانت مفلسة خلال فترة ولايتي، لم أسمح لأي شخص بالتعامل معها.. لم يكن لديها أموال تقدمها لحماس، ولم يكن لديها أموال لأي شيء. لم يكن لديها أموال للإرهاب".

وقالت الشبكة، إن ذلك الادعاء غير صحيح، ورغم إشارتها إلى أن تمويل إيران لتلك التنظيمات تراجع في النصف الثاني من رئاسته، وعزت ذلك إلى العقوبات التي فرضت على إيران، إلا أنها أكدت أن "التمويل لم يتوقف تماما" حسب ادعاء ترامب.

عجز مع الصين

قال ترامب إن بلاده تعاني حاليًّا أكبر عجز تجاري لها مع الصين.

وهذا غير صحيح إذ إن العجز التجاري مع الصين انخفض إلى حوالي 279 مليار دولار في عام 2023، وهو أدنى مستوى منذ عام 2010.

وأشارت الشبكة إلى أن العجز مع الصين عام 2018، في عهد ترامب، بلغ رقما قياسيا جديدا بنحو حوالي 418 مليار دولار، قبل أن ينخفض ​​​​إلى أقل من 400 مليار دولار في السنوات اللاحقة.

مغفلون

كذلك أنكر ترامب أنه استخدم عبارة "مغفلون" أو "خاسرون" لوصف أفراد الجيش الأمريكي الذين قُتلوا في المعارك، بعد أن أشار بايدن إلى هذه التصريحات لانتقاد سجل سلفه فيما يتعلق بالمحاربين القدامى.

وأشاد بايدن بزيارته إلى مقبرة الحرب العالمية الأولى، إذ قال إن ترامب "رفض الذهاب" وأخبر جنرالًا أن السبب في ذلك هو "أنهم مجموعة من الخاسرين والمغفلين".

وحول ذلك علقت الشبكة بإيراد حقائق منها أن جون كيلي، الذي شغل منصب رئيس موظفي البيت الأبيض ووزير الأمن الداخلي في عهد ترامب، قال في تصريح رسمي، إن ترامب استخدم في عام 2018 كلمتي "مغفلون" و"خاسرون" للإشارة إلى أفراد الخدمة الذين قُتلوا في المعركة.

ونقلت الشبكة عن كيلي أن ترامب يقول: "لماذا تقولون جميعًا إن هؤلاء الرجال الذين أصيبوا أو قُتلوا هم أبطال؟ "إنهم أغبياء لأنهم ذهبوا في المقام الأول، وهم خاسرون".

البطالة

أعلن بايدن أنه عندما تولى منصبه، كان الاقتصاد ضعيفا والبطالة بنسبة 15%. وقال إن ترامب دمر الاقتصاد، ولهذا لم تكن هناك وظائف.

وتقول الشبكة إن ذلك غير صحيح، ففي يناير 2021، بلغ معدل البطالة 6.4%، وفقًا لبيانات مكتب إحصاءات العمل.

وتشير إلى أن معدل البطالة كان قريبًا من 15% خلال رئاسة ترامب، لكن هذا حدث خلال أبريل 2020، عندما سحقت جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي والوطني، ووقتها فقد الأمريكيون أكثر من 20 مليون وظيفة؛ ما أدى إلى ارتفاع معدل البطالة من 4.4% في مارس 2020 إلى 14.8% في أبريل 2020.

وأوردت الشبكة بشكل تفصيلي الأكاذيب التي وردت على لساني بايدن وترامب، وفنّدتها جميعاً.

"أكاذيب" ترامب تضمنت:

تأكيداته بأن بعض الولايات التي يقودها الديمقراطيون تسمح بإعدام الأطفال بعد الولادة، وأنه لم تكن هناك هجمات إرهابية خلال رئاسته، وأن إيران لم تمول الجماعات الإرهابية خلال رئاسته، وأن الولايات المتحدة قدمت مساعدات لأوكرانيا أكثر مما قدمته أوروبا.

وأن بايدن أشار لسنوات إلى السود باعتبارهم "مفترسين خارقين"، وأن بايدن يخطط لمضاعفة ضرائب الناس 4 مرات، وأن رئيسة مجلس النواب آنذاك نانسي بيلوسي رفضت 10 آلاف جندي من الحرس الوطني لمبنى الكابيتول الأمريكي في 6 يناير 2021، وأن الأمريكيين لا يدفعون تكلفة تعريفاته الجمركية على الصين ودول أخرى، وأن أوروبا لا تقبل السيارات الأمريكية، وأنه الرئيس الذي حصل على برنامج اختيار المحاربين القدامى من خلال الكونجرس، وأن الاحتيال شوّه نتائج انتخابات 2020.

وأضاف ترامب أيضًا بعض الادعاءات الكاذبة الجديدة، مثل تأكيداته بأن الولايات المتحدة لديها حاليًّا أكبر عجز في الميزانية، وأكبر عجز تجاري لها مع الصين.