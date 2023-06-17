وفاة مسرب "أوراق البنتاغون" لحرب فيتنام دانيال إلسبيرغ
بعد عقود من كشفه وثائق سرية عرفت باسم "أوراق البنتاغون"، توفي، الجمعة، عن 92 الأمريكي دانيال إلسبيرغ الذي اشتهر عام 1971 إثر تسريبه وثائق حول التخطيط للحرب في فيتنام.
إلسبيرغ، الذي ساهم في تغيير نظرة الرأي العام الأمريكي حيال النزاع في فيتنام، توفي جراء سرطان البنكرياس الذي شخصت إصابته به في 17 شباط/فبراير، حسبما قال أولاده وزوجته في بيان أشاروا فيه الى أنه "لم يعاني وكان محاطا بعائلته".
وفي آذار/مارس قال إلسبيرغ إنه مصاب بسرطان عضال وإنه لم تتبق له سوى "ثلاثة إلى ستة أشهر".
كما اشتهر المحلل السابق في وزارة الخارجية ووكالة راند كوربوريشن المرتبطة بالبنتاغون، في أوائل سبعينيات القرن المنصرم بعد تسريب 7000 وثيقة سرية عرفت باسم "أوراق البنتاغون" التي كشفت أن حكومات أمريكية عدة كذبت على الأمريكيين بشأن حرب فيتنام.