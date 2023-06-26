هواء مونتريال الكندية الأكثر تلوثاً في العالم جرّاء دخان الحرائق

غطّى دخان حادّ مونتريال الكندية، الأحد، بسبب حرائق الغابات التي لا تزال نشطة في كندا، ما جعل من هواء هذه المدينة الأكثر تلوثاً في العالم وفقاً لشركة متخصّصة في دراسة ملوّثات الغلاف الجوّي.

ويسري في عدد من مناطق كيبيك تحذير من الضباب الدخاني أصدرته وزارة البيئة الكنديّة.

وهناك الكثير من الجسيمات الدقيقة إلى درجة أنّ مونتريال باتت، الأحد، المدينة ذات جودة الهواء الأسوأ في العالم، وفق شركة Iqair السويسريّة المتخصّصة في دراسة ملوّثات الغلاف الجوّي.

وقالت فوف لوباج فاليه (18 عاماً): "إنّه حقّا مثل الضباب، باستثناء أنّ الأمر في هذه الحالة يتعلّق بدخان بسبب حرائق الغابات. من الصعب حقاً التنفّس. إنّه أيضاً يؤلم العيون قليلاً".

وكان مقرّراً أن تُقام حفلات موسيقيّة بعد ظهر الأحد. وأضافت فاليه: "كان مفترضاً أن نذهب إلى مهرجان بيكنيك إلكترونيك، لكنّه ألغي".