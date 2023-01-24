إيران.. المعتقل الأمريكي سيامك نمازي ينهي إضرابه بسبب تدهور وضعه الصحي



أنهى سيامك نمازي، وهو مواطن إيراني أمريكي مزدوج الجنسية معتقل في سجن إيفين شمال طهران، الاثنين، إضرابه عن الطعام بعد سبعة أيام، بسبب تدهور وضعه الصحي.

وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنهى سيماك نمازي، إضرابه عن الطعام بعد أسبوع دعا إلى إضراب عن الطعام لحث إدارة الرئيس جو بايدن للعمل على الإفراج عنه.