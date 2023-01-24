إيران.. المعتقل الأمريكي سيامك نمازي ينهي إضرابه بسبب تدهور وضعه الصحي
أنهى سيامك نمازي، وهو مواطن إيراني أمريكي مزدوج الجنسية معتقل في سجن إيفين شمال طهران، الاثنين، إضرابه عن الطعام بعد سبعة أيام، بسبب تدهور وضعه الصحي.
وبحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، أنهى سيماك نمازي، إضرابه عن الطعام بعد أسبوع دعا إلى إضراب عن الطعام لحث إدارة الرئيس جو بايدن للعمل على الإفراج عنه.
كما نشر " جاريد جينسر" محامي السجين مقالا كشف فيه تعرض موكله لفقدان الوزن وزيادة ضغط الدم وانخفاض الطاقة وعدم القدرة على التركيز أثناء الإضراب، مضيفاً أن "نمازي فقد خلال فترة إضرابه قرابة خمسة كيلو غرامات من وزنه".
وأشار جينسر "أنه على الرغم من ضعفه الجسدي، يأمل موكله في الحصول على دعم جماعي وسيواصل الكفاح لإنهاء سجنه الجائر بقوة أكبر".
وسيامك نمازي رجل أعمال أمريكي من أصول إيرانية جرى اعتقاله في عام 2015، وحكمت عليه محكمة الثورة في طهران بعد أشهر قليلة من اعتقاله، بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة "التعاون مع حكومة أجنبية معادية".
وفي 15 من يناير/كانون الثاني الجاري، أعلن نمازي في رسالة موجهة إلى الرئيس بايدن، أنه سيضرب عن الطعام لمدة أسبوع.
وبعد يوم الإضراب، أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض أن بايدن تلقى رسالة سياماك نمازي وأن "الحكومة الأمريكية ستواصل جهودها لإعادته والمواطنين الأمريكيين الآخرين الذين تم اعتقالهم ظلماً في إيران".
وفي يوم الاثنين، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي، أن الحكومة الأمريكية ربطت قضية الإفراج عن سجناء مزدوجي الجنسية بمفاوضات خطة العمل الشاملة المشتركة، لكن طهران مستعدة لحل هذه القضية بطريقة منفصلة.
كما قال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، الإثنين إن تبادل الرسائل بين إيران والولايات المتحدة مستمر وأنه تم التوصل إلى اتفاق في أحد الخلافات التي قد يتم الإعلان عنها قريبا.
وقالت صحيفة "اعتماد" الإصلاحية في موقعها الرسمي، "ربما يكون إنهاء الإضراب عن الطعام بالنسبة إلى سيامك نمازي والأخبار غير المؤكدة للاجتماعات بين روبرت مالي الممثل الخاص للحكومة الأمريكية لشؤون إيران، وسعيد أيرواني، السفير والمندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، دلائل على تحقيق وتنفيذ الاتفاق المنشود الذي تحدث عنه عبد اللهيان".