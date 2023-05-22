عودة الكهرباء لمحطة زابوريجيا عقب انقطاع بسبب حريق

قالت شركة الكهرباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينرجو) الاثنين، إن التيار الكهربائي الخارجي عاد لمحطة زابوريجيا للطاقة النووية بعد انقطاع قصير في أعقاب اندلاع حريق في منشأة للكهرباء في مدينة زابوريجيا.

وقالت الشركة في بيان "أعادت يوكرينرجو خط نقل الكهرباء الذي يغذي محطة زابوريجيا للطاقة النووية. وتتحول المحطة إلى استقبال الكهرباء من شبكة الكهرباء الأوكرانية".

وفي وقت سابق الاثنين، قال مسؤول عيّنته روسيا في الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة زابوريجيا في أوكرانيا الاثنين، إن المحطة تحوّلت لوضع الاستعداد وتعمل على مولدات الكهرباء المخصصة للطوارئ.