بايدن يرفض الإدلاء بأي تعليق على اتهام ترامب

رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، الإدلاء بأي تعليق على الاتهام التاريخي، الذي وجه أمس الخميس إلى سلفه ومنافسه المحتمل في انتخابات 2024 الرئاسية، الجمهوري دونالد ترامب.