بايدن يرفض الإدلاء بأي تعليق على اتهام ترامب
رفض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، الإدلاء بأي تعليق على الاتهام التاريخي، الذي وجه أمس الخميس إلى سلفه ومنافسه المحتمل في انتخابات 2024 الرئاسية، الجمهوري دونالد ترامب.
وسئل الرئيس الديمقراطي، الذي يقوم بجولة في ميسيسيبي مرارا حول هذا الموضوع من جانب الصحفيين الذين تجمعوا قبل مغادرته البيت الأبيض.
وكانت هيئة محلّفين كبرى في نيويورك، قد صوتت أمس الخميس على توجيه الاتّهام إلى ترامب بشأن مدفوعات ماليّة جرى تسديدها لشراء صمت نجمة أفلام إباحيّة قبل انتخابات عام 2016.