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في أول مؤتمر صحافي بعد انتهاء الهدنة.. هذا ما وعد به نتنياهو
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت بأن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "إلى أن نحقق كامل أهدافها" بما في ذلك إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.
ووفق وكالة "فرانس برس" قال نتنياهو في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ انقضاء مهلة هدنة استمرت سبعة أيام، "استعد جنودنا خلال أيام الهدنة لتحقيق انتصار كامل على حماس".
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال السبت، إن حركة حماس انتهكت التزامها بإطلاق سراح 17 امرأة وطفلا لا يزالون محتجزين في غزة، مشددا على أن الحركة الفلسطينية يجب أن تفي بكلمتها، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
وأضاف غالانت: "أي نقاش مستقبلي حول المزيد من الرهائن قبل أن تطلق حماس سراح أولئك الذين تعهدت بالفعل بإعادتهم هو بمثابة التخلي عن هؤلاء النساء والأطفال السبعة عشر الذين تحتجزهم حماس".