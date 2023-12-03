في أول مؤتمر صحافي بعد انتهاء الهدنة.. هذا ما وعد به نتنياهو

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو السبت بأن الحرب في قطاع غزة ستتواصل "إلى أن نحقق كامل أهدافها" بما في ذلك إعادة جميع الرهائن الإسرائيليين والقضاء على حركة حماس.

ووفق وكالة "فرانس برس" قال نتنياهو في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ انقضاء مهلة هدنة استمرت سبعة أيام، "استعد جنودنا خلال أيام الهدنة لتحقيق انتصار كامل على حماس".