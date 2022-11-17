الجمهوريون يفوزون بالأغلبية في مجلس النواب الأمريكي

ذكرت شبكات إعلامية أمريكية، الأربعاء، أن الحزب الجمهوري حقق السيطرة على مجلس النواب الأمريكي، ليضمن وإن بغالبية ضئيلة قاعدة تشريعية تمكنه من معارضة برنامج عمل الرئيس جو بايدن خلال العامين المقبلين.

وستكون الغالبية الجمهورية في مجلس النواب بالكونغرس أقل بكثير مما كان الحزب يأمله، بعد إخفاقه أيضا في السيطرة على مجلس الشيوخ في أعقاب أداء مخيّب خلال انتخابات منتصف الولاية.

وهنأ بايدن خصومه الجمهوريين بفوزهم بالغالبية في مجلس النواب الأمريكي، معربا عن استعداده للتعاون معهم "من أجل خدمة الشعب الأمريكي".

وقال الرئيس الأمريكي، إن "الشعب الأمريكي يريدنا أن نقوم بإنجازات من أجله، وأنا سأعمل مع أي كان سواء من الديموقراطيين أو الجمهوريين لتحقيق نتائج لهم".