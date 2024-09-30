سيناتور جمهوري يصف هاريس بـ"مرشحة النظام الإيراني"

وصف السيناتور الجمهوري توم كوتون نائبة الرئيس كامالا هاريس المرشحة الديموقراطية للرئاسة بأنها "المرشحة التي اختارها النظام الإيراني".

وعلق كوتون على هاريس والرئيس جو بايدن بأنهما مارسا باستمرار المزيد من الضغوط على إسرائيل أكثر مما مارساه على وكيل إيران الإرهابي، لهذا السبب كانت هاريس المرشحة التي اختارها النظام الإيراني، ولهذا السبب يخترق النظام الإيراني حملة ترامب ويحاولون قتله".

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وجاءت تصريحات كوتون في برنامج "Face the Nation" على قناة "سي بي إس نيوز" وسط تصاعد التوترات في الشرق الأوسط بين إسرائيل وميليشيا حزب الله اللبنانية، التي تدعمها إيران.

وقال كوتون "منذ البداية، استرضوا زعماء إيران وتصالحوا معهم. وعلى سبيل المثال، عارضت هاريس ضربة دونالد ترامب التي قتلت قاسم سليماني العقل المدبر للإرهاب في إيران في عام 2020. وعلى مدار السنوات الأربع الماضية، تبرعوا بعشرات المليارات من الدولارات عن طريق تخفيف العقوبات، غضوا الطرف عن انتهاك إيران للعقوبات".

وأعلنت حملة ترامب في وقت سابق من هذا الأسبوع أن مسؤولي الاستخبارات أطلعوا الرئيس السابق على تهديدات الاغتيال المزعومة التي وجهتها إيران ضده.