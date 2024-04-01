بعد استهداف قنصليتها في دمشق.. إيران: نحن من نقرر نوع الرد
قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، مساء الاثنين، إن بلاده هي من تحدد "نوع الرد" على الهجوم الذي شنته إسرائيل على مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأدان كنعاني، في بيان نشرته وزارة الخارجية الإيرانية، الهجوم الإسرائيلي، وقال إنه "يجري التحقيق في أبعاد هذا الهجوم البغيض والمسؤولية عن نتائجه تقع على عاتق النظام الصهيوني المعتدي".
وأضاف أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية، مع احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات المضادة، هي التي تقرر نوع رد الفعل والعقاب للمعتدي".
وتعرض مبنى القنصلية الإيرانية في دمشق لقصف جوي من قبل إسرائيل، أسفر عن مقتل 7 أشخاص، بينهم ثلاثة مستشارين بارزين من قوات فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.
وقالت وسائل إعلام إيرانية رسمية إن القتلى هم: "العميد محمد رضا زاهدي، أحد كبار قادة فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، والجنرال محمد حاجي رحيمي، بالإضافة إلى مستشار ثالث هو العميد حسين أمير الله".
وذكرت وكالة أنباء "تسنيم" التابعة للحرس الثوري أن "المستشارين الثلاثة هم من قوات فيلق القدس الذراع الخارجية للحرس الثوري".
وذكرت وزارة الدفاع السورية، والسفير الإيراني حسين أكبري، أن طائرات حربية إسرائيلية هي سبب هذا الهجوم.