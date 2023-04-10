بلينكن يزور فيتنام واليابان وسط توترات مع الصين

وقالت الوزارة إنّ الوزير سيناقش في العاصمة الفيتنامية "رؤيتنا المشتركة لأن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ منطقة تتّسم بالازدهار والسلام".

وتعزّزت العلاقات بين الولايات المتحدة وفيتنام في السنوات الأخيرة، بما في ذلك في مجال الدفاع، إذ تصالح البلدان على الرّغم من ندوب الحرب.

وهذه أول زيارة لبلينكن إلى فيتنام منذ تولّيه منصبه قبل عامين، لكنّ نائبة الرئيس كامالا هاريس زارت هذا البلد.

وتأتي زيارة بلينكن إلى آسيا وسط توترات مع الصين بشأن تايوان.

وقال الجيش الصيني، الإثنين، إنّه "أنجز بنجاح" مناورات عسكرية استمرّت ثلاثة أيام، وهدفت إلى محاكاة "ضرب طوق" حول تايوان، الجزيرة المتمتعة بحكم ذاتي والتي تعتبرها الصين أحد أقاليمها.

والمناورات الصينية، التي بدأت السبت، جاءت احتجاجاً على لقاء جمع الأربعاء في كاليفورنيا رئيسة تايوان تساي إنغ-وين مع رئيس مجلس النواب الأمريكي كيفن ماكارثي.