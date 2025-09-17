ألمانيا: الكرة في ملعب إيران لوقف تفعيل "آلية الزناد"

أكدت ألمانيا، اليوم الأربعاء، أن "الكرة ما زالت في ملعب إيران"، بعدما أجرت المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا محادثات هاتفية مع طهران بشأن برنامجها النووي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ناطق باسم الخارجية الألمانية قوله، إن عرض القوى الأوروبية الثلاث "بحث تمديد مؤقت لآلية الزناد (سناب باك)، إذا استوفت إيران شروطًا، معيّنة ما زال مطروحًا".

وأضاف: "في هذه المرحلة، لم تكن الخطوات التي اتّخذتها إيران كافية".

وجاء الاتصال الهاتفي بعدما أطلقت القوى الأوروبية مهلة مدتها 30 يومًا لإعادة فرض العقوبات بموجب "آلية الزناد"، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق متفاوض عليه بشأن برنامج طهران النووي.