بعد "دفاع ضمني" عن القوميين البيض.. سيناتور أمريكي يتراجع

اضطر عضو جمهوري في مجلس الشيوخ الأمريكي، إلى العدول عن موقف له وُصف بالمعيب، فقال على مضض إن القوميين البيض عنصريون فعلا، فيما كان قد رفض التصريح بذلك من ذي قبل.

وتأتي هذه الخطوة، بعدما كان السناتور عن ولاية ألاباما، تومي توبرفيل، قد واجه وابلاً من الانتقادات، إثر مقابلة تلفزيونية، ليلة الاثنين.

وفي مقابلة على "سي إن إن"، ليلة الاثنين، قدم عضو مجلس الشيوخ توضيحا بشأن تصريحات سابقة له، في الربيع الماضي، عندما بدا أنه يدعو القوميين البيض للخدمة في الجيش الأمريكي.

وقال توبرفيل إنه يرفض العنصرية لكنه عارض الصحفية المحاورة، كايتلان كولينز،عندما قالت له إن القوميين البيض عنصريون، لأنهم يعتقدون أن عرقهم متفوق على الآخرين.

وفي مسعى لتبرئة القوميين البيض والدفاع عنهم، قال السياسي الجمهوري للصحفية "إن ذلك رأيها فقط"، ثم استطرد "في وقت من الأوقات، وصفتُ القوميين البيض بأنهم أشخاص لديهم بعض المعتقدات المختلفة على الأرجح".

وأثارت تصريحات السيناتور انتقادا حاداً، يوم الثلاثاء، من زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشارلز إي شومر (ديمقراطي من نيويورك)، حيث دعاه إلى الاعتذار.

وقال شومر في قاعة مجلس الشيوخ: "سناتور ألاباما مخطئ ، مخطئ ، مخطئ"، ثم تابع "تعريف القومية البيضاء ليس مسألة رأي. القومية البيضاء، الأيديولوجية القائلة بأن أحد الأعراق يتفوق بطبيعته على الآخرين، وأن الملونين يجب أن يعزلوا، ويخضعوا لمواطنة من الدرجة الثانية، عنصرية حتى جوهرها الفاسد".

"تصريحات مراوغة"

وفي تفاعل قصير مع المراسلين داخل مبنى الكونغرس، في وقت سابق من يوم الثلاثاء، حاول توبرفيل توضيح آرائه بشأن القوميين البيض، قال: "اسمع، أنا ضد العنصرية تماماً"، "وإذا أراد الديمقراطيون القول إن القوميين البيض عنصريون، فأنا أعارض ذلك تماماً أيضاً. تعريفي هو أن العنصرية سيئة ".

وفي مقابلة في مايو/أيار مع محطة إذاعية عامة محلية في ألاباما، انتقد توبرفيل، مدرب كرة قدم سابق، وزير الدفاع لويد أوستن بسبب جهوده "لإخراج القوميين البيض" من الجيش.

وقال توبرفيل إن ذلك كان جزءاً من محاولة لتسييس القوات المسلحة واتهم قادة البنتاغون "بتدمير الجيش الأمريكي" وطرد أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي وقت لاحق، قال توبرفيل للصحفيين إنه ينظر إلى "القومي الأبيض باعتباره جمهورياً "مرتبطا بترامب" ، مضيفاً: "هذا ما نطلق عليه طوال الوقت".

المصدر: "واشنطن بوست"