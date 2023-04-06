تحذير أوروبي للصين من دعم روسيا بالسلاح ضد أوكرانيا

حذّرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين خلال زيارة إلى بكين الخميس، الحكومة الصينية من إرسال أسلحة إلى روسيا لمساعدتها في حربها ضدّ أوكرانيا، مؤكّدة أنّ ذلك "سيضرّ بشدة" بالعلاقات بين بروكسل وبكين.

وقالت فون دير لايين خلال مؤتمر صحفي "نعوّل على عدم إرسال الصين معدّات عسكرية، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى روسيا، لأنّنا نعلم جميعًا أنّ تسليح المعتدي سيكون مخالفًا للقانون الدولي وسيضرّ بشدّة بعلاقتنا".