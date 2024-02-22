كيف ردّ بوتين على وصف بايدن له بـ "المجنون"؟
رأى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن وصفه بـ"المجنون" من قِبل الرئيس الأمريكي جو بايدن، جاء بسبب تفضيل الكرملين له رئيسًا للولايات المتحدة وليس دونالد ترامب.
وأوضح بوتين أن تصريح بايدن يفسّر سبب تفضيل الكرملين له رئيسًا للولايات المتحدة في المستقبل.
وقال بوتين للتلفزيون الرسمي بابتسامة خفيفة: "إننا مستعدون للعمل مع أي رئيس، لكنني أعتقد أن بايدن هو الرئيس المفضل أكثر بالنسبة لروسيا، واستنادًا إلى ما قاله للتو، فأنا على حق تمامًا".
وتابع بوتين: "لقد سألتموني أيهما الأفضل بالنسبة لنا، قلتها حينها، وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها إنه بايدن".
واعتبر الكرملين، في وقت سابق من يوم الخميس، أن التصريح الذي أدلى به بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو يحط من قدر الولايات المتحدة.
وقال بوتين، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يفضل بايدن على ترامب كرئيس للولايات المتحدة لأن بايدن "أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله".