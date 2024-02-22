كيف ردّ بوتين على وصف بايدن له بـ "المجنون"؟

وتابع بوتين: "لقد سألتموني أيهما الأفضل بالنسبة لنا، قلتها حينها، وما زلت أعتقد أن بوسعي تكرارها إنه بايدن".

واعتبر الكرملين، في وقت سابق من يوم الخميس، أن التصريح الذي أدلى به بايدن خلال حفل لجمع التبرعات في سان فرانسيسكو يحط من قدر الولايات المتحدة.

وقال بوتين، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه يفضل بايدن على ترامب كرئيس للولايات المتحدة لأن بايدن "أكثر خبرة ويمكن التنبؤ بأفعاله".