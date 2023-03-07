غوتيريش يتوجه إلى كييف للقاء زيلينسكي

وكانت اتفاقية الحبوب، التي أُبرمت في 22 تموز/ يوليو بوساطة الأمم المتحدة وبمساعدة تركيا، تهدف إلى تصدير الحبوب العالقة في الموانئ الأوكرانية بسبب القتال، وساهمت في تخفيف حدّة أزمة الغذاء العالمية التي تسببت بها الحرب في أوكرانيا.

وأتاحت الاتفاقية إمكانية تصدير نحو 20 مليون طنّ من الحبوب، وبعد تجديدها في منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر لمدة أربعة أشهر في الشتاء، باتت تنتهي في 18 آذار/ مارس.

ومن المقرر أن يغادر غوتيريش كييف بعد ظهر الأربعاء، على أن يعود إلى نيويورك بعد ظهر الخميس.

ولم تُكشف أي تفاصيل إضافية حول هذه الزيارة المفاجئة للأمين العام للأمم المتحدة الذي يزور أوكرانيا للمرة الثالثة، بعد زيارة أولى في نيسان/ أبريل وأخرى في آب/ أغسطس.