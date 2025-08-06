قمة مرتقبة بين أرمينيا وأذربيجان في واشنطن

أعلنت أرمينيا، اليوم الأربعاء، أن واشنطن ستستضيف هذا الأسبوع لقاء قمة بين رئيس وزرائها نيكول باشينيان، والرئيسين الأمريكي والأذربيجاني، في محاولة جديدة لإنجاز اتفاق سلام بين يريفان وباكو، وفق وكالة "فرانس برس".

وقال المكتب الإعلامي للحكومة الأرمينية، في بيان: "في السابع والثامن من أغسطس/ آب، يزور رئيس الوزراء نيكول باشينيان الولايات المتحدة".

وأشار إلى أنه سيلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؛ "من أجل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين أرمينيا والولايات المتحدة"، وسيُعقد "لقاء ثلاثي مع دونالد ترامب ورئيس أذربيجان إلهام علييف؛ للمساهمة في السلام والازدهار والتعاون الاقتصادي في المنطقة".

أخبار ذات علاقة باشينيان يبدي استعداده لتوقيع وثيقة محادثات سلام مع علييف

ويعود اللقاء الأخير بين باشينيان وعلييف إلى 10 يوليو/ تموز في أبوظبي، ولم يحقق تقدمًا ملموسًا على صعيد إنجاز اتفاق سلام توصل إليه الطرفان.

وفي مارس/ آذار، أعلن الجانبان التوصل إلى "اتفاق سلام" إثر مفاوضات كان الغرض منها تسوية النزاع بينهما، لكن الاتفاق لم يوقع، في حين طلبت باكو من يريفان الوفاء ببعض الالتزامات قبل إبرامه، بينها تعديل دستورها الذي يشير إلى "إعادة توحيد" البلاد مع ناغورني قرة باغ.

وخاضت باكو ويريفان حربين للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ الأذربيجانية التي تقطنها غالبية من الأرمن، الأولى عقب سقوط الاتحاد السوفياتي كان النصر فيها من نصيب أرمينيا، والثانية في 2020 انتصرت فيها أذربيجان، قبل أن تستولي باكو على الجيب بكامله في هجوم استمر 24 ساعة في سبتمبر/ أيلول 2023.