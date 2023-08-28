أردوغان يتوجَّه قريبًا إلى موسكو للقاء بوتين

يتوجَّه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "قريبًا" إلى روسيا ليبحث مع نظيره فلاديمير بوتين إحياء الاتفاق حول تصدير الحبوب الأوكرانية، بحسب ما أعلن المتحدث باسم حزب أردوغان عمر جيليك الاثنين.

وقال جيليك "اتخذ رئيسنا مبادرة (إجراء محادثات لإحياء الاتفاق) لتجنب أن يواجه العالم أزمة غذائية. سيزور (أردوغان) سوتشي قريبًا. نعتقد أن تطورات جديدة يمكن أن تحصل بعد هذه الزيارة".

ولم تعلن السلطات التركية أو الروسية حتى الآن أي موعد محدد لهذه الزيارة.

انسحبت موسكو من الاتفاق المذكور نهاية تموز/يوليو بعدما سمح لأوكرانيا بتصدير منتجاتها من الحبوب. ومذاك، تتوعد روسيا بمهاجمة أيّ سفينة تبحر من أوكرانيا في البحر الأسود.

وتسعى تركيا لإحياء الاتفاق أملًا باستخدامه رافعة لاستئناف مفاوضات السلام بين روسيا وأوكرانيا.

وأعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان الجمعة خلال زيارته كييف أنه لا يرى "أي بديل" عن إحياء اتفاق الحبوب.

ومن المقرر أن يتوجه فيدان إلى موسكو في الأيام المقبلة لمناقشة مطالب الكرملين في هذا الإطار والإعداد للقاء بين أردوغان وبوتين.