الكرملين: لا نثق بالتعهد الأمريكي بشأن اتفاقية الحبوب
قال الكرملين، اليوم الجمعة، إن روسيا لا تثق في تعهد أمريكي بأن واشنطن ستساعد في ضمان قدرة موسكو على تصدير المواد الغذائية بحرية، إذا عادت إلى اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود، وفق ما ذكرت وكالة الإعلام الروسية.
وردا على سؤال حول استعداد موسكو للتصديق بتأكيدات المسؤولين الأمريكيين تسهيل واشنطن تصدير الحبوب الروسية إذا عادت موسكو إلى صفقة الحبوب، أجاب المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: "لا نثق بأقوالهم".
جاء ذلك ردا على تصريح أمس لوزير الخارجية الأمريكية، أنتوني بلينكن، قال فيه إنه "في حالة العودة إلى الاتفاق، سنواصل بالطبع القيام بكل ما هو ضروري للتأكد من أن كل طرف يمكنه تصدير غذائه ومنتجاته الغذائية بحرية وأمان بما يشمل روسيا".
وانسحبت روسيا الشهر الماضي من الاتفاق الذي سمح لأوكرانيا بشحن المواد الغذائية من موانئها على البحر الأسود، واشتكت من العقبات أمام صادراتها من الغذاء والأسمدة.