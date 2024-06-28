240 مليار دولار.. الغرب يعدّ "خطة ضخمة" لدعم كييف

قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الجمعة، إن بلاده وقعت على 20 اتفاقية أمنية مع حلفائها الدوليين، تتضمن تعهدات بتقديم مساعدات عسكرية سنوية قيمتها 60 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

وتعتمد كييف بشدة على الدعم العسكري من حلفائها في مسعى للتصدي للحرب الروسية الأوكرانية المستمر منذ 28 شهرا.

وتنص الاتفاقيات، السارية لعشر سنوات، مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وفقا لوكالة "رويترز"، على الالتزام بتقديم مساعدات عسكرية وغيرها على المدى الطويل، مع التعهد بإجراء مشاورات فورية لاتخاذ قرار بشأن الخطوات التالية في حال وقوع هجوم روسي في المستقبل بعد انتهاء الصراع الحالي.