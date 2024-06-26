الانتخابات الفرنسية.. ارتفاع نسب المشاركة ينذر بـ"تشتت الأصوات"

توقع خبراء فرنسيون، أن ارتفاع نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية الفرنسية، المقررة في 30 يونيو/حزيران الجاري، ستضاعف تشتيت الأصوات بحيث أن كل حزب يحصل على حوالي 150 مقعدًا في الجولة الثانية.

وقال الباحث السياسي في المركز القومي الفرنسي للبحوث العلمية برونو كورتيز، إنه في يومي الأحد 30 يونيو/حزيران والإعادة في 7 يوليو/تموز، يتعين على الفرنسيين انتخاب 577 نائبًا في الجمعية الوطنية (البرلمان)، وفي الجولة الثانية، قد يتم إجراء إعادة في دوائر انتخابية معينة.

وأضاف كورتيز لـ"إرم نيوز"، أنه "منذ يوم الأحد 16 يونيو/حزيران، أصبح جميع المرشحين في كل دائرة انتخابية معروفين لخوض الانتخابات التشريعية".

وأشار إلى أنه "في سياق الانتخابات التشريعية في فرنسا، ما لم يتم انتخاب مرشح في الجولة الأولى (بأكثر من 50% من الأصوات المدلى بها، وما لا يقل عن 25% من المسجلين)، يتم تنظيم جولة ثانية".

وتابع كورتيز: "المرشحان الرئيسان ليسا الوحيدين القادرين على الصمود، فإن الجولة الثانية مفتوحة أمام أي مرشح آخر يستفيد من أصوات ما لا يقل عن ثُمن المسجلين (12.5%)".