تقرير: هجوم حماس فاقم "أزمة الثقة" بين الإسرائيليين وحكومتهم

اعتبر تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن هجوم حركة حماس المباغت على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، ساهم في مضاعفة "أزمة الثقة" بين الحكومة والمواطنين في الدولة العبرية.

ووسط الحديث عن هجوم بري متوقع على قطاع غزة، ترى الصحيفة، أن إسرائيل تجد نفسها في حالة توتر سياسي، في ظل الهجوم الذي دفع الإسرائيليين إلى الاعتقاد بأن الحرب هي الخيار الوحيد المتاح لهم.

وتتكشف هذه الأزمة على خلفية انعدام الثقة العميقة بين المواطنين والدولة، مما أدى إلى تآكل الثقة في المؤسسات والأمن الوطني الإسرائيلي، بحسب التقرير، الذي يشير إلى عدة عوامل ساهمت في هذا الانهيار، بما في ذلك الإخفاقات الاستخباراتية التي سبقت الهجوم المفاجئ، واختراق حماس لحاجز حدودي متطور، والرد العسكري الأولي البطيء، وسط غياب الحكومة بشكل كبير.