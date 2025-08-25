ترامب عن القصف الإسرائيلي على مستشفى في غزة: لم أعلم بذلك

الشرطة الإندونيسية تشتبك مع محتجين على رواتب نواب البرلمان

الشرطة الإندونيسية تشتبك مع محتجين على رواتب نواب البرلمان
جانب من احتجاجات جاكرتاالمصدر: مواقع التواصل
25 أغسطس 2025، 1:53 م

 قال شهود إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه لصد مئات المتظاهرين الذين حاولوا اقتحام مبنى البرلمان الإندونيسي اليوم الاثنين احتجاجا على ما وصفوه بأجور وامتيازات النواب المبالغ فيها.

وألقى بعض المحتجين حجارة وأطلقوا ألعابا نارية على شرطة مكافحة الشغب في العاصمة جاكرتا وأضرموا النار في دراجة نارية واحدة على الأقل.

ولم يدل المسؤولون حتى الآن بتفاصيل عن مدى الأضرار أو الإصابات أو ما إن كانت الشرطة قد احتجزت أيا من المحتجين.

وخرج المحتجون في مسيرة في محيط البرلمان للمطالبة، بحسب بيان صدر عن إحدى المجموعات المنظمة للاحتجاج، بخفض رواتب أعضاء البرلمان.

وأوردت وسائل إعلام محلية هذا الشهر أن عضو البرلمان يتقاضى ما يزيد على 100 مليون روبية (6150 دولارا) شهريا، شاملة بدل السكن، وهو أجر أعلى بفارق كبير من متوسط الدخل البالغ 3.1 مليون روبية في إندونيسيا.

وقال متحدث باسم شرطة جاكرتا للصحفيين إن 1250 من أفراد الشرطة جرى نشرهم لحفظ الأمن حول المبنى.

