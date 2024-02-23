عامان على الحرب الروسية الأوكرانية.. المكاسب والخسائر

تشن القوات الروسية منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً على الأراضي الأوكرانية، في حرب سيطرت روسيا خلال الشهر الأول منها على نحو 27% من أراضي الدولة السوفيتية السابقة.

مع نهاية مارس/آذار 2022، واجه التقدم الروسي حالة تعثر، وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، انخفضت نسبة السيطرة إلى 18%، مع انسحاب قواتها من عدة مناطق.

وتسبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد في منتصف 2023، في إعادة توسيع رقعة السيطرة الروسية خاصة في مقاطعة دونيتسك، لكن دون تغييرات جذرية على الجبهات الاربعة.