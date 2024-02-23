عامان على الحرب الروسية الأوكرانية.. المكاسب والخسائر
تشن القوات الروسية منذ 24 فبراير/شباط 2022، هجوماً على الأراضي الأوكرانية، في حرب سيطرت روسيا خلال الشهر الأول منها على نحو 27% من أراضي الدولة السوفيتية السابقة.
مع نهاية مارس/آذار 2022، واجه التقدم الروسي حالة تعثر، وفي ديسمبر/كانون الأول 2022، انخفضت نسبة السيطرة إلى 18%، مع انسحاب قواتها من عدة مناطق.
وتسبب فشل الهجوم الأوكراني المضاد في منتصف 2023، في إعادة توسيع رقعة السيطرة الروسية خاصة في مقاطعة دونيتسك، لكن دون تغييرات جذرية على الجبهات الاربعة.
وأخذ الصراع في 2023 طابعاً جديداً، مع وصول الطائرات المسيّرة الأوكرانية إلى مبنى الكرملين ومناطق روسية أخر، الأمر الذي أزعج الروس ودفعهم للرد بعنف على كييف.
وحمل العام ذاته مفاجآت لموسكو مع تمرد مجموعة فاغنر، ومن ثم مقتل قائدها يفغيني بريغوجين في تحطم طائرته في أغسطس/آب 2023، وهي أزمة عكست حالة تخبط كانت تعيشها القوات الروسية آنذاك، إلا أن الأمور أخذت طابع التنظيم بشكل أكبر مع الأشهر الأخيرة امتداداً إلى عامنا الحالي الذي شهد السيطرة على أفدييفكا.
وفقا للأرقام اليوم، تسيطر روسيا على لوغانسك بشكل كامل، وعلى 60% من مساحة دونيتسك، وفي خيرسون ما زالت القوات الروسية تقف عند الضفة الشرقية لنهر دنيبر الذي يشق المقاطعة، فيما الضفة الغربية ما زالت تحت سيطرة أوكرانيا، وفي زاباروجيا بسطت موسكو سيطرتها على أكثر من 75% من مساحة المقاطعة.
وفي الحديث عن الخسائر العسكرية يصعب توثيق الأرقام مع غياب أي حصيلة رسمية صادرة، إلا أن منظمات مستقلة ومراكز مراقبة متعددة توقعت أن إجمالي خسائر روسيا العسكرية بلغ 120 ألف قتيل من صفوف الجيش والجماعات التي تقاتل معه، ونحو 250 ألف جريح حتى نهاية عام 2023.
لكن الأرقام التي تتحدث عنها أوكرانيا أعلى بكثير، إذ تقول وزارة الدفاع أن متوسط خسائر روسيا شهريا، نحو 10 آلاف قتيل.
في مقابل ذلك، تقول المنظمات إن أوكرانيا خسرت 70 ألف مقاتل، ونحو 131 ألف جريح، غير أن روسيا تقول إن الأعداد أعلى من ذلك بكثير.
على صعيد المدنيين، تقول الأمم المتحدة إن الحرب خلفت حتى 6 فبراير/شباط الجاري، 10382 قتيلا على الأقل، و19659 جريحاً.