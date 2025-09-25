محطة زابوريجيا تشعل قلق "الطاقة الذرية"

نقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية القول، اليوم الخميس، إن الوضع في محطة زابوريجيا للطاقة النووية لا يزال مصدر قلق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تواصل متابعة التطورات بشكل يومي.

ووفقًا لـ"رويترز"، تخضع المحطة الواقعة في جنوب أوكرانيا للسيطرة الروسية منذ الأسابيع الأولى من الحرب، وتبادل الطرفان مرارا الاتهامات بقصفها.

وفي 13 أغسطس الماضي، أعلن غروسي أن موظفي الوكالة في محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا لاحظوا تصاعد دخان من المبنى الإداري بعد ورود أنباء عن اندلاع حريق بالقرب من أبراج التبريد.