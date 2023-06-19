إحباط محاولة لاستهداف قيادة الإدارة الروسية في زابوروجيا

أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الإثنين، "إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف قادة إدارة مقاطعة زابوروجيا" الموالين لروسيا، من قبل إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية.

وقال الجهاز، في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي محاولة من قِبل إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد قادة الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيا والأجهزة الأمنية في روسيا".