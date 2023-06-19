إحباط محاولة لاستهداف قيادة الإدارة الروسية في زابوروجيا
أعلن جهاز الأمن الفدرالي الروسي، اليوم الإثنين، "إحباط محاولة أوكرانية لاستهداف قادة إدارة مقاطعة زابوروجيا" الموالين لروسيا، من قبل إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية.
وقال الجهاز، في بيان: "أحبط جهاز الأمن الفدرالي محاولة من قِبل إدارة المخابرات العامة بوزارة الدفاع الأوكرانية، لارتكاب سلسلة من الأعمال التخريبية والإرهابية ضد قادة الإدارة العسكرية والمدنية لمقاطعة زابوروجيا والأجهزة الأمنية في روسيا".
وأوضح بيان جهاز الأمن الفدرالي الروسي، أنه "تم تحديد هوية المشرف على أنشطة المتواطئين من بين سكان مقاطعة زابوروجيا، بعد تجنيدهم".
وبحسب البيان، فإن المنفذ هو "موظف في أجهزة الاستخبارات الأوكرانية، وقد تمّ التعرّف على المنفذ المباشر، واعتقال متواطِئة، وضبط الأدوات التي كانوا سيستخدمونها، واكتشاف قنوات الاتصال السريّة وطرق التمويل".