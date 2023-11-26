استقالة رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية

قدم رئيس جهاز الاستخبارات في كوريا الجنوبية كيم كيو-هيون استقالته، وسط تصاعد التوتر مع كوريا الشمالية المجاورة بشأن البرامج النووية والصاروخية.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) أن الرئيس يون سوك يول، وافق على استقالة كيم كيو-هيون، إضافة إلى اثنين آخرين من كبار مسؤولي الجهاز، دون أن تذكر مزيدًا من التفاصيل.

وتم تعيين كيم، وهو دبلوماسي مخضرم شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي، في أيار/مايو 2022 بعد وصول الرئيس المحافظ يون سوك يول إلى السلطة.

وأشارت وسائل إعلام محلية إلى أن هذه الاستقالات قد تكون مرتبطة بالإدارة الشخصية التي تثير القلق في الجهاز منذ حزيران/يونيو.

ويأتي هذا الإعلان في حين تعمل كوريا الشمالية على تسريع برنامج التسلح وتطويره. ونجحت بيونغ يانغ هذا الأسبوع في وضع أول قمر اصطناعي لأغراض التجسس العسكري في مداره.