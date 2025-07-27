واشنطن: مهلة الرسوم الجمركية "نهائية" وسنبدأ بجمع المال

أعلن وزير التجارة الأمريكي هاورد لوتنيك، اليوم الأحد، أن المهلة التي حددتها الولايات المتحدة في الأول من أغسطس/ آب لفرض رسوم جمركية مشددة على شركائها التجاريين هي نهائية ولن يتم تمديدها.

وقال لوتنيك لشبكة "فوكس نيوز": "لا توجد تمديدات ولا فترات سماح، الرسوم الجمركية محددة في الأول من آب/ أغسطس، وستبدأ الجمارك بجمع المال".

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ويجري دونالد ترامب الأحد مفاوضات في إسكتلندا مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين للتوصل إلى اتفاق حول الرسوم الجمركية مع اقتراب المهلة النهائية المحددة.

وشدد وزير التجارة على ضرورة أن يفتح الاتحاد الأوروبي أسواقه أمام الصادرات الأمريكية من أجل إقناع الرئيس دونالد ترامب بخفض الرسوم الجمركية البالغة 30%، مضيفًا أن بروكسل تريد بوضوح التوصل إلى اتفاق.

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وأضاف لوتنيك في تصريحاته: "السؤال هو: هل يقدمون للرئيس ترامب صفقة جيدة بما يكفي لكي يتخلى عن الرسوم الجمركية البالغة 30% التي حددها؟"، مشيرًا إلى أن ترامب يتطلع إلى زيادة صادرات الشركات الأمريكية إلى دول التكتل.

وأضاف أن القرار النهائي سيكون بيد ترامب، الذي أوضح أن هناك فرصة 50% للتوصل إلى اتفاق مع الاتحاد الأوروبي.