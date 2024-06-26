"الناتو" يعين الهولندي مارك روته أمينًا عامًا

عيّنت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء رئيس الحكومة الهولندية المنتهية ولايته مارك روته أمينًا عامًا جديدًا، وذلك في فترة حساسة للتكتّل الدفاعي مع استمرار الحرب في أوكرانيا.

وقال الحلف في بيان: "قرّر مجلس شمال الأطلسي تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي خلفًا لينس ستولتنبرغ"، مشيرًا إلى أنه سيتولى منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب "فرانس برس".