"الناتو" يعين الهولندي مارك روته أمينًا عامًا
عيّنت دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) الأربعاء رئيس الحكومة الهولندية المنتهية ولايته مارك روته أمينًا عامًا جديدًا، وذلك في فترة حساسة للتكتّل الدفاعي مع استمرار الحرب في أوكرانيا.
وقال الحلف في بيان: "قرّر مجلس شمال الأطلسي تعيين رئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأمين العام المقبل لحلف شمال الأطلسي خلفًا لينس ستولتنبرغ"، مشيرًا إلى أنه سيتولى منصبه في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، بحسب "فرانس برس".
وبعد إعلانه ترشحه للمنصب العام الماضي عقب انهيار ائتلافه الحكومي، سرعان ما حصل روته الداعم القوي لأوكرانيا على تأييد الدول ذات الثقل مثل الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.