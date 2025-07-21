"المونيتور": إيران تخشى "انفراد" إسرائيل برسم خرائط المنطقة

بينما ترى إيران أن الأحداث الدامية في جنوب سوريا تؤكد صدق توقعاتها للبلاد ما بعد نظام بشار الأسد، إلا أنها تطلق تحذيرًا جيوسياسيًا، في تعبير عن قلقها من "انفراد" إسرائيل في رسم الخريطة الإقليمية.

وعلّق وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، بقوله: "للأسف، كان كل هذا متوقعًا للغاية. أي عاصمة ستكون التالية؟"، واصفًا إسرائيل بـ"النظام المسعور" وطالب بوحدة دولية لوقف "عدوانها".

أخبار ذات علاقة هيئة البث: إسرائيل أدخلت المساعدات إلى السويداء بعلم دمشق

ويأتي صراع السويداء جنوب سوريا، في أعقاب مواجهة مباشرة غير مسبوقة الشهر الماضي، شهدت قصفًا إسرائيليًا مكثفًا للدفاعات الجوية الإيرانية وقواعدها العسكرية، واستهداف منشآتها النووية الرئيسية بدعم جوي أمريكي.

ووفق تقرير لموقع "المونيتور" الأمريكي، فإن إيران المثخنة من حرب الـ 12 يومًا، تعتبر وجود إسرائيل في جنوب سوريا تهديدًا وجوديًا يجب مواجهته.

وروّجت وسائل إعلام إصلاحية ومحافظة في إيران لرواية "تقسيم" سوريا، معتبرة أن إسرائيل تستخدم الأقلية الدرزية في الجنوب كذريعة لتبرير الغارات الجوية، وكجزء من خطة أوسع لإغراق البلاد في دوامة من التفكك، مع احتمال أن تُشعل أزمة السويداء المزيد من الانقسامات في المنطقة.

وذهبت وسائل إعلام إيرانية إلى القول إن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يستغل عدم الاستقرار الإقليمي كجزء من استراتيجيته للبقاء السياسي "مواصلًا نمطًا قائمًا على إبقاء إسرائيل في حالة حرب دائمة".

وتقرأ صحيفة "كيهان" المحافظة، المعروفة بانتمائها للمرشد الأعلى، علي خامنئي، الضربات على دمشق بأنها جزء من مؤامرة إسرائيلية "لتغيير النظام الإقليمي".

أما صحيفة "فاتان إمروز" المحافظة المتشددة، فرأت أن محاولات الرئيس السوري، أحمد الشرع، للتقارب مع إسرائيل تأتي بنتائج عكسية، واصفة الهجمات على دمشق بأنها "مكافأة" على "تنازل" الرئيس المؤقت لتل أبيب.

فيما وصفت وكالة "فارس نيوز"، المرتبطة بالحرس الثوري، الشرع بأنه "مشروع غربي" خرج عن السيطرة، زاعمة أن الحكومة السورية الجديدة قدّمت "تنازلات استراتيجية" لإسرائيل، مثل "التنازل" عن مرتفعات الجولان وطرد الفصائل الفلسطينية الموالية لإيران.

كما قارنت وسائل الإعلام الموالية للدولة في طهران أيضًا إخفاقات أخرى في مرحلة ما بعد تغيير النظام. وجاء في افتتاحية أخرى في صحيفة "كيهان" أنه "كما كان الحال في ليبيا ما بعد معمّر القذافي، تحولت سوريا ما بعد الأسد إلى ساحة للتدخل الأجنبي والفوضى الداخلية".

ويرى تقرير "المونيتور" أن الاضطرابات في جنوب سوريا أتاحت لطهران، على ما يبدو، فرصة للتأكيد على أن إيران، وليس الإصلاحيين المدعومين من الغرب، قادرة على جلب الاستقرار إلى البلاد.

وتُعيد طهران بذلك ضبط رسالتها الإقليمية، بحسب "المونيتور"، بكونها كانت الوحيدة القادرة على منع انزلاق سوريا إلى التقسيم والفوضى، وأن إسرائيل استغلت غياب إيران عن ساحة المعركة السورية، واكتسبت الجرأة الكافية لشن هجمات السويداء.