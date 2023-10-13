كشف "فخ جديد" أوقعت به حماس إسرائيل قبل الهجوم

كشف تقرير إخباري جديد، اليوم الجمعة، عن "فخ جديد" نصبته حماس لإسرائيل من أجل خداعها قبل تنفيذ هجومها الكبير يوم السبت الماضي.

وقال التقرير الذي نشره موقع "بزنس إنسايدر" الأمريكي، إن عناصر حماس بثوا "رسائل مضللة على قنوات خاصة قالوا فيها إنهم لا يتحضّرون لشن ضربة".

وأضاف الموقع، أن "هذه القنوات تعلم حماس أنها مراقبة من قبل الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وفقًا لما قاله 4 مسؤولين إسرائيليين بارزين لصحيفة "نيويورك تايمز" من غير ذكر أسمائهم".