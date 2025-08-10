logo
خلال قمة ترامب وبوتين.. واشنطن تدرس دعوة زيلينسكي إلى ألاسكا

ذكرت شبكة "إن.بي.سي"، يوم السبت، أن البيت الأبيض يدرس دعوة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى ألاسكا، حيث من المقرر أن يلتقي الرئيس دونالد ترامب بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس/ آب.

ونقل الشبكة الإخبارية تلك الأنباء عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى و3 أشخاص مطلعين على المناقشات الداخلية.

ونقلت "إن بي سي" عن أحد الأشخاص الذين تم إطلاعهم على المحادثات قوله: "تجري مناقشة الأمر".

وأضافت الشبكة أنه لم يتم الانتهاء من مسألة زيارة زيلينسكي وأنه من غير الواضح ما إذا كان الزعيم الأوكراني سيذهب في نهاية المطاف إلى ألاسكا لعقد اجتماعات لكن لا يزال ذلك احتمالا قائماً.

