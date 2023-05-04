بلينكن: أمريكا تتواصل مع سوريا بشأن الصحفي الأمريكي المفقود تايس

وخُطف أوستن تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأمريكية وصحفي حر، في أغسطس آب 2012، وكان يبلغ من العمر 31 عاما في ذلك الوقت.

وتعتقد عائلته أنه على قيد الحياة ولا يزال محتجزا في سوريا. ولا تزال هوية خاطفي تايس غير معروفة ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن خطفه.

وقال الرئيس جو بايدن، العام الماضي، إن واشنطن تعرف "على وجه اليقين" أن الحكومة السورية احتجزت تايس في بعض الفترات. ونفت الحكومة السورية خطف تايس أو احتجازه.

وقال بلينكن، في مقابلة مع صحيفة واشنطن بوست، اليوم: "نجري اتصالات مكثفة فيما يتعلق بأوستن.. مع سوريا، ودول أخرى.. نسعى لإيجاد طريقة لإعادته إلى الوطن. ولن نتوقف حتى يتحقق ذلك".