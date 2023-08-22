أوكرانيا.. دهم مراكز تجنيد للجيش في إطار تحقيق مرتبط بالفساد

أعلنت النيابة العامة في أوكرانيا، الثلاثاء، أنه تم دهم أكثر من مئتي مركز للتجنيد العسكري في البلاد للقضاء على منظومة فساد تتيح للمجندين الفرار من الجيش.

وقالت النيابة عبر تليغرام إن "قوات الأمن عثرت على منظومات فساد واسع النطاق في كل مناطق البلاد تقريبا، وحاليا، يتم تنفيذ أكثر من مئتي عملية دهم في شكل متزامن".

وحثت أوكرانيا مواطنيها في سن التجنيد على تحديث بياناتهم في المكاتب التابعة للجيش، وذلك "للتغلب على خوفهم"، مع استمرار الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية على القوات الروسية.